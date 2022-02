Dua Lipa startet “Service95”

Dua Lipa startet in dieser Woche ihr neuestes Projekt Service95! Die neue Plattform ist gestern online gegangen und funktioniert wie ein medialer Concierge-Service: Themen aus den Bereichen Style, Kultur und Gesellschaft kommen bei Service95 zusammen, was den Leser:innen des Kanals insgesamt dabei helfen soll, die Welt besser zu verstehen.

Geplant ist ein sorgfältig kuratierter, unterhaltsamer und sehr persönlicher Mix aus Listen und Empfehlungen, Geschichten, Informationen, Gedanken, Betrachtungen und Gesprächen, die man sonst nirgendwo zu sehen, hören oder lesen bekommt. Aussagekräftige Artikel von einigen der interessantesten Stimmen aus aller Welt werden flankiert von klugen, gesellschaftlichen Kommentaren. Dazu gibt es auch lustige Features und Tipps, die eher abseits vom Mainstream liegen: Mal geht es um nächtliche Snacks, mal um unbekannte Hotspots, mal um aufstrebende Artists, Grassroots-Aktivist:innen oder auch um die Art von Reisetipp, die nur ein weitgereister Popstar wie Dua Lipa geben kann. Ihr Ansatz: „Je mehr wir miteinander teilen, desto enger werden unsere Bindungen – und desto größer werden unsere Kreise.“

Inspiriert ist Service95 von einer Angewohnheit, die Dua Lipa schon immer hatte: Die Musikerin liebt es, umfangreiche Listen zu erstellen und eigene Empfehlungen zu kompilieren. Und zwar zu den unterschiedlichsten Themen: Künstler:innen, die noch unter dem Radar fliegen, popkulturelle Fundstücke, Geheimtipps für die nächsten Reisen oder andere versteckte Schätze aus aller Welt. Nachdem sie diese persönlichen Listen bisher nur mit ihrem engsten Freundeskreis geteilt hat, erweitert sie diesen Kreis nun mit dem Launch von Service95 – denn die neuen Newsletter- und Podcast-Formate machen ihre Tipps nun für alle verfügbar.

Wer den kostenlosen wöchentlichen Newsletter von Service95 abonniert, erhält automatisch die neuesten Informationen – aus den unterschiedlichsten Bereichen: Von der Eröffnung einer neuen Underground-Galerie in Sao Paulo, der Entdeckung des besten Diners im US-Staat Louisiana, oder wo man auf Lagos Island eine tolle Maniküre bekommen kann – zu Artikeln über die vielen wirklich wichtigen Themen, Anliegen und Aktivist:innen, denen man unbedingt mehr Gehör schenken sollte. Jede Ausgabe des Newsletters endet mit einer persönlichen Message von Dua, in der sie von demjenigen Ort erzählt, an dem sie sich gerade befindet – und dazu natürlich auch noch auflistet und zusammenträgt, was sie sonst gerade so alles erfahren und erlebt, gehört und gestreamt, gesehen oder anderweitig für interessant befunden hat. „Mir macht es wahnsinnig viel Spaß, mit anderen zu teilen, was ich in einer Stadt gelernt habe – und ich liebe es, in unseren gemeinsamen Erfahrungen eine Verbindung zu finden“, so Dua Lipa. „Service95 greift genau diese Idee auf und macht sie allen zugänglich, die genauso neugierig auf das Leben sind wie ich.“

Unter dem Titel „At Your Service“ gibt es dazu einen brandneuen Podcast, dessen Themenpalette genauso breit ist wie die des Newsletters: Man darf gespannt sein auf tiefgründige Gespräche zwischen Dua Lipa und ihren hochkarätigen Gästen – von denen viele in der aktuellen Diskussions- und Podcast-Landschaft nur sehr selten auftreten.

Die Palette reicht von angeregten Diskussionen über dringende globale Probleme bis hin zu sehr persönlichen Gesprächen zwischen alten und neuen Freunden. Des Weiteren werden auch hier sorgfältig ausgewählte Listen und Empfehlungen zum Besten gegeben.

„Obwohl viele meiner Gäste schon vieles zu ihren Themen gesagt haben, möchte ich noch tiefer gehen im Gespräch mit ihnen“, so Dua. „Ich werde sie nicht nur nach den Dingen befragen, die mich am meisten interessieren, sondern ich werde sie auch als diejenigen Expert:innen empfangen, welche sie nun mal sind.“

Weitere Informationen über Service95 folgen in den kommenden Wochen und Monaten. Die Anmeldung zum Newsletter ist ab sofort möglich – um von Anfang an mit dabei zu sein, wenn im Januar 2022 der erste Service95-Newsletter erscheint.

Foto: (c) Hugo Compte