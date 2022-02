Franzi Harmsen veröffentlicht ihre neue Single “Nicht Nur So”

Was, wenn zwei Menschen Gefühle füreinander haben, die Vergangenheit aber gezeigt hat, dass es ihnen nicht gelingen will, in einer Beziehung zueinander zu finden? Wenn trotz innerer Verbundenheit, die nach wie vor besteht, das Leben ohne den anderen weitergehen muss? Wenn damals einfach nicht der richtige Moment für ein Zusammensein war und dieses Wissen noch immer schmerzt? Genau diese Gefühle, Fragen und Eingeständnisse verarbeitet FRANZI HARMSEN in ihrer neuen Single NUR NICHT SO (VÖ: 18.02.22).

Die Vernunft über das Herz siegen zu lassen, ist die wohl größte Herausforderung in der Liebe. Und doch sehen sich Menschen immer wieder genau damit konfrontiert. NUR NICHT SO beschreibt eben jene Zerrissenheit, die Menschen spüren, wenn sie sich eingestehen müssen, dass es kein Happy End für ihre Gefühle geben wird – auch wenn sie für immer einen festen Platz im Herzen des anderen haben werden. Auch FRANZI HARMSEN kennt diese Achterbahnfahrt der Gefühle, denn auch wenn es mit der Beziehung nicht hat sollen sein, will sie „immer noch hörn, was du gerade machst“ und „will wissen, falls dir irgendetwas fehlt“. Sie „will immer wenn du gerade in der Gegend bist, einmal mit dir Abendessen gehn – nur nicht so“.

Foto: (c) Universal Music