Die Moderation hat Frank Plasberg zum Thema: Hauptsache friedlich und warm – scheut Deutschland klare Kante gegen Putin?

Die Gäste in Berlin:

Michael Roth (SPD, Bundestagsabgeordneter; Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses; Mitglied im SPD-Präsidium und Parteivorstand)

Norbert Röttgen (CDU, Bundestagsabgeordneter; Mitglied im Auswärtigen Ausschuss)

Sarah Pagung (Politikwissenschaftlerin; Russland-Expertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik)

Mariam Lau (Redakteurin im Politikressort der „Zeit“)

Vassili Golod (Redakteur und Reporter im WDR-Newsroom, Podcaster)

Montag Kiew, Dienstag Moskau: Kanzler Scholz vermittelt im Konflikt um die Ukraine. Was will Putin mit seinen Drohungen erreichen? Droht wirklich ein Krieg? Und stimmt der Vorwurf, die Deutschen biedern sich bei Putin an – für den eigenen Frieden und eine warme Wohnung?

„hart aber fair“ am Montag, 14. Februar 2022, um 23:00 Uhr im Ersten

