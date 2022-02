IMANY veröffentlicht TIM PLVNK & Ayosha RMX ihrer Single “Wonderful Life”

Mit einer Uptempo-Version von Blacks kultigem Hit „Wonderful Life” aus dem Jahr 1987 meldete sich die Ausnahmekünstlerin Imany im März zurück. Die Single wurde als Vorbote auf ihr im September veröffentlichtes drittes Album „Voodoo Cello“ releast. Nun legt Imany mit einem Remix von TIM PLVNK & Ayosha nach, der den Song mit seinen federleichten Vibes in neuem Glanz erstrahlen lässt.

Imany begeistert seit 10 Jahren mit ihrer tiefen Stimme und ihren von Soul, Folk und Blues inspirierten Tracks das internationale Publikum. Der große Erfolg ihrer ersten beiden Alben, dem Soundtrack zum Film „Sous les jupes des filles“ und der Singles „You Will Never Know“ und „Don’t Be So Shy“ (mehr als 1 Milliarde Streams) hat die Sängerin weltweit bekannt gemacht. An diese Erfolgsgeschichte möchte die französische Sängerin nun mit dem mitreißenden Remix zu „Wonderful Life“ anknüpfen.

https://youtu.be/xMdLhBPduZk

Um dem Song neue Facetten zu verleihen, haben sich die beiden Hamburger DJs und Produzenten Tim Plvnk & Ayosha zusammengetan. 2016 veröffentlichte Patrick Scheffler unter dem Pseudonym „Ayosha“ die erfolgreiche Single „Burning Bridges“, gefolgt von dem „Fool Me Once“-Remix der Künstlerin Y’akoto. Zuvor hatte er als VIBEKINGz viele Erfolge im Radio, TV und Kino verbuchen können. TIM PLVNK erreichte mit seiner zweiten Single „I JUST WANT YOU“ bereits mehr als 4 Millionen Streams und gilt als eines der größten Talente im EDM-Bereich. Den „Wonderful Life“-Remix für Imany zu produzieren, sehen die beiden als große Ehre und sind gespannt, wie die neue Version bei den Musikliebenden Anklang finden wird.

Foto: (c) Eugenio Recuenco