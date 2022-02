Joshua Bassett meldet sich mit Single „Doppelgänger“ zurück

Der vielseitig talentierte Sänger, Songwriter und Schauspieler Joshua Bassett meldet sich mit seiner neuen Single „Doppelgänger“ zurück. In „Doppelgänger“ gewährt der 21-Jährige wie schon in seinen jüngsten Singles „Crisis“, „Secret“ und „Set Me Free“ ungeschützte Einblicke in sein Gefühlsleben. Der nachdenkliche, selbstreflexive Ton von „Doppelgänger“ wird auch im Musikvideo eingefangen, das in Co-Regie zwischen YouTuberin, Filmemacherin und Twitch-Streamerin Elle Mills und Bassett selbst entstanden ist.

„Doppelgänger“ ist von einer wahren Begebenheit inspiriert. „Der Song strömte förmlich aus mir heraus, nachdem ich dachte, meine:n Ex in einem Café gesehen zu haben“, beschreibt der aufstrebende Songwriter. „Plötzlich und unerwartet realisierte ich, dass ich nicht über diese Person hinweg bin und dass niemand, nicht mal ein:e Doppelgänger:in, sie jemals ersetzen könnte“. Diese einschneidende Erkenntnis durchzieht Bassetts Text.

Sanft über gezupfte Gitarren singend, offenbart Basset im emotionalen Refrain seine Gefühle: „I guess I’m not as over you as I thought that I was. I saw someone who looked like you at our favorite coffee shop”. Anstatt seine:n Ex weiterhin zu meiden, muss er sich eingestehen, dass er sich nichts mehr als ein Wiedersehen wünscht. „Part of me was hoping we would get the chance to talk, guess I’m not as over you as I thought”. Mit „Doppelgänger” bereichert Joshua seine bisherige Diskografie um einen weiteren zutiefst intimen Song.

Das Jahr 2022 öffnet ein neues Kapitel in Bassets Leben. Nach den enthüllenden Singles „Crisis“, „Secret“ und „Set Me Free“ ist der gebürtige Kalifornier nun bereit, nach vorn zu blicken. Aktuell steckt er mitten in den Dreharbeiten zur dritten Staffel High School Musical: Das Musical: Die Serie und arbeitet darüber hinaus an weiteren spannenden Projekten – vor allem an neuer Musik.

Die Singles „Crisis“, „Secret“ und „Set Me Free“ wurden von der Kritik vielseitig gelobt und seit ihrer Veröffentlichung im Dezember 2021 über 50 Millionen Mal gestreamt. Mit ihrer Hilfe wurden Spenden für Verbände psychischer Gesundheit gesammelt – inklusive einem Beitrag über 20.000 Dollar von Bassett selbst. Zusammen mit „Feel Something“ und seiner selbstbetitelten Debüt-EP steht Bassett mittlerweile bei über 250 Millionen Streams weltweit. Im Oktober letzten Jahres wurde er unter den renommierten Billboard‘s 21 Under 21 gelistet. Mit Songs wie „Doppelgänger“ baut Bassett auf seinen bisherigen Erfolgen auf. Seine gefühlvolle Lyrik und die sanften Kompositionen machen ihn zu einem der spannendsten Songwriter der Gegenwart.

Foto: (c) Warner Music