JP Cooper veröffentlicht sein zweites Album “SHE”

Mit über 4 Milliarden Streams weltweit gehört JP Cooper zu den erfolgreichsten und kreativsten männlichen britischen Künstlern derzeit.

Am gestrigen Freitag erscheint sein neues Album “SHE” und damit den Nachfolger zu seinem gefeierten Debütalbum “Raised Under Grey Skies”. Auf seinem neuen Werk präsentiert der smarte Brite mit der außergewöhnlichen Stimme u.a. die Singles “Holy Water“, “If The World Should Ever Stop“, “Call My Name“, “Need You Tonight“ sowie “We Cry“. Seine Songs thematisieren alle wichtigen weiblichen Einflüsse in seinem Leben, von Familie und Beziehungen bis hin zum Glauben.

JP Cooper gelingt auch mit seinem zweiten Album perfektes Soulfood für eine herausfordernde Zeit.

Foto: (c) Universal Music