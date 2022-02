„Let’s Dance 2022“: Die Einzeltänze der Live-Show – Einer fällt aus!

Mutige Promis wollen bei „Let´s Dance“ tanzen und den Titel holen. Hardy Krüger Jr. muss am heutigen Freitag leider pausieren, da er positiv auf Corona getestet wurde. Ihm geht es gut und wir hoffen, dass er nächste Woche wieder dabei ist. Dennoch verlässt ein Promi die Show. Nach dem starken Kennenlernshow-Auftakt geht Deutschlands schönste Tanzshow am Freitag, 25. Februar, 20:15 Uhr, live bei RTL mit der ersten regulären Folge weiter. Die Stars und Profitänzer freuen sich bei Victoria Swarovski und Daniel Hartwich auf ihre ersten Einzeltänze. Wer tanzt sich ins Aus?

Das sind die Einzeltänze der 1. regulären Live-Show von „Let’s Dance“:

Moderatorin, Podcasterin und Geschäftsfrau Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41): Salsa, Sedúceme, La INDIA.

Autor & Comedian Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34): Quickstep, Millionär, Die Prinzen.

Nachwuchspolitikerin und Autorin Caroline Bosbach (32) und Valentin Lusin (34): Quickstep, Cheek To Cheek, Tony Benett, Lady Gaga.

Instagrammerin und Model Cheyenne Ochsenknecht (21) und Evgeny Vinokurov (31): Quickstep, Strip, Lena.

Moderatorin, Journalistin & Podcasterin Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34): Cha Cha Cha, Hung Up, Madonna.

Prinzessin und Unternehmerin Lilly zu Sayn Wittgenstein (49) und Andrzej Cibis (34): Cha Cha Cha, Waiting For A Star To Fall, Boy Meets Girl.

Leichtathlet Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34): Cha Cha Cha, Giant, Calvin Harris, Rag’n’Bone Man.

Sängerin Michelle (50) und Christian Polanc (43): Tango, Disturbia, Rihanna.

Musiker Mike Singer (21) und Christina Luft (31): Salsa, Felices Los 4, Maluma, Marc Anthony.

Zirkusartist René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33): Langsamer Walzer, No Time To Die, Billie Eilish.

Fernseh- und Sportmoderator Riccardo Basile (30) und Isabel Edvardsson (39): Wiener Walzer, Se Bastasse Una Canzone, Eros Ramazzotti.

Schauspielerin & Moderatorin Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34): Tango, Toxic, Britney Spears.

Schauspieler Timur Ülker (32) und Malika Dzumaev (30): Quickstep, Şımarık, Tarkan.

Opening-Tanz der Profitänzer: Wishing On A Star Queen Of The Night, Beyoncé, Whitney Houston.

Welcher Star entpuppt sich 2022 als absolutes Naturtalent und wer hat zwei linke Füße? Wer wird zum Zuschauerliebling? Ob Joachim Llambi in Show 1 wieder dabei sein kann, entscheidet sich heute.

Foto: (c) RTL / Stefan Gregorowius