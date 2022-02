Lukas Graham veröffentlicht neue Single “All Of It All”

Lukas Graham meldet sich in dieser Woche mit der neuen Single “All Of It All” zurück! Auch das Video feierte vor wenigen Stunden Premiere! Mit über 6.2 Milliarden Streams weltweit sowie einer Grammy-Nominierung gehört Lukas Graham zu den erfolgreichsten dänischen Bands und stehen für authentische Songs, intensive Bilder und einer Live-Energie, die das Publikum rund um den Globus in den Bann zieht. Jetzt ist Lukas Graham zurück mit “All Of It All”.

Lukas Graham sagt über den Song: „Ich will alles von meiner Frau. Das Gute, das Schlechte und das Hässliche. Ich weiß, dass die Höhen und Tiefen des Lebens Hand in Hand gehen, und ich würde es mit niemandem sonst teilen wollen. Ich will alles davon, alles von allem. Die Philosophie, wenn du nicht mit mir in meiner schlechtesten Zeit umgehen kannst, verdienst du mich nicht in meiner besten Zeit.“

https://youtu.be/FTj7aJ94BGs

Foto: (c) Matthias Haugaard