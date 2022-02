Michelle veröffentlicht “Und heut‘ Nacht will ich tanzen (Version 2022)”

Schlagerpop-Ikone, TV-Star, preisgekrönte Performerin und vor allem eine der beliebtesten deutschen Künstlerinnen der letzten Dekaden! Die Feierlichkeiten rund um Michelles Bühnenjubiläum gehen weiter! Passend zum Auftakt der neuen Staffel „Let’s Dance“ (RTL), in der die Sängerin teilnimmt, gibt es eine Neuauflage ihres Hits „Und heut‘ Nacht will ich tanzen“. Der Track ist der dritte Vorbote zu dem in diesem Jahr erscheinenden Best Of Album „30 Jahre Michelle – Das war’s… Noch nicht!“ Das Album wird 30 Titel umfassen (20 neu aufgenommene Hits, und 10 Brandneue Songs).

Vor wenigen Tagen war Michelle zu Gast bei der Giovanni Zarrella Show und performte ihre Neuauflage von “Paris”: https://youtu.be/6Js1G_ZTaAw

Foto: (c) Anelia Janeva