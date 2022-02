NIGO veröffentlicht seine neue Single “Want It Bad” feat. Kid Cudi

Er ist einer der einflussreichsten und umtriebigsten japanischen Künstler: NIGO hat sich bereits als HipHop DJ und Produzent (u.a. Teriyaki Boyz) einen Namen gemacht, doch das Multitalent hat auch in der Modewelt mitgemischt und Marken wie A Bathing Ape und später gemeinsam mit Pharrell Williams “Billionaire Boys Club” und “Ice Cream” gegründet. Vor einigen Monaten wurde NIGO zum Chefdesigner von KENZO ernannt. Doch Musik bleibt seine erste große Liebe.

Jetzt erscheint am gestrigen Freitag seine neue Single “Want It Bad”, die er gemeinsam mit Kid Cudi aufgenommen hat. Der war mit Pharrell auch schon mit einem Cameo bei letzten Track “ARYA” dabei, bei dem A$AP Rocky als Feature-Gast zu hören ist. NIGO steigert damit die Vorfreude, denn am 25. März kommt sein Solo-Debütalbum “I KNOW NIGO” auf den Markt.

Foto: (c) Universal Music