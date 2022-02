Simon Cowell: Positiv auf Corona getestet

Simon Cowell (62) hat am Donnerstag (10.02.22) die Dreharbeiten für das Casting von „Britain’s Got Talent“ in London verpasst, weil er sich zu Hause isoliert hat, nachdem er sich mit dem Virus angesteckt hatte. Derzeit ist nicht bekannt, ob er irgendwelche Symptome hatt.

Ein Sprecher von Simon sagte gegenüber „MailOnline“: „Simon konnte heute nicht an den Dreharbeiten teilnehmen, da er zu Hause isoliert ist, nachdem er positiv auf Covid-19 getestet wurde.“

Wir wünschen jedenfalls einen symptomfreien Verlauf und hoffen, dass er bald wieder ins Rampenlicht treten darf! Das Coronavirus zeigt halt immer wieder auch seine Zähne und wir hoffen bei jeder positiven Testung, dass es nicht dazu kommt!

Foto: (c) PR Photos