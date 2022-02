Tate McRae: Neues Video zu „She’s All I Wanna Be”

Tate McRae veröffentlicht zu ihrer brandneuen Single „she’s all i wanna be” das mit Abstand beste TANZ-CHOREO-VIDEO, welches Wir in den letzten Jahren gesehen haben! Auch der Track zeigt, daß Tate McRae zur absoluten Championsleague der globalen POPMUSIK gezählt werden darf.

In dem tollen Clip entsteht ein „Tanz-Battle“ zwischen Tate McRae und der derzeit angesagtesten Dance-Choreographin (erst 17 Jahre alt!) Bailey Sok – in klassischer FLASHDANCE-, FAME-, A CHORUS LINE- Manier. Mit spektakulärem Ausgang… Tanzen liegt Tate McRae bekanntlich im Blut, ihre deutsche Mutter (aus Berlin!) tanzte bereits im Staatsballett Berlin. TATE ebenfalls, und 2016 war TATE sogar Tänzerin auf der „Purpose“ Welt-Tour von Justin Bieber…

Tate McRaes Debütalbum erscheint im Frühjahr !

Ihre rasant wachsende Fanbase in den Staaten und Kanada darf sich schon ab dem 8. März auf knapp zwei Dutzend Headliner-Shows in Nordamerika freuen – wenn Tate McRae ihre große Tour mit Special Guest Mimi Webb in Vancouver antritt. Nach weiteren (bereits ausverkauften!) Konzerten in Großbritannien stehen schließlich auch Headliner-Shows in Europa (5 Stopps in Deutschland) auf dem Programm – mehr dazu in Kürze. Ab dem Herbst wird sie dann selbst Special Guest sein und Shawn Mendes auf dessen Wonder: The World Tour 2022 begleiten.

https://youtu.be/uS_y_65CcpA

Foto: (c) Sony / RCA