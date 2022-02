Tears For Fears veröffentlichen ihr neues Album “The Tipping Point”

Tears For Fears melden sich in dieser Woche mit einem absoluten Highlight zurück: Siebzehn Jahre nach ihrem letzten Album mit neuen Songs veröffentlicht die legendäre Popband am gestrigen Freitag ihr neues Album “The Tipping Point”.

Die Ivor Novello Preisträger präsentieren damit den Nachfolger ihres 2004er Reunion-Albums “Everybody Loves A Happy Ending”. Tears For Fears sind Ikonen der 1980er Jahre, haben weltweit über 30 Millionen Alben verkauft und Single-Klassiker wie “Shout”, “Everybody Wants To Rule The World”, “Mad World”, “Sowing The Seeds Of Love” und “Woman In Chains” geschaffen.

https://youtu.be/zAwFd1wz_-Y

