Troye Sivan veröffentlicht seine neue Single “Trouble”

Sänger, Songwriter, Schauspieler, LGBTQIA+ Aktivist – alles, was Troye Sivan anpackt, hat diesen ganz besonderen Effekt auf das Publikum: Seine Songs thematisieren universell erlebte Erfahrungen, seine Lyrics treffen ins Herz, auch weil er keine Angst hat vor Gesellschaftskritik und schwierigen Themen, seine Melodien reißen einfach mit . Und seine Filmrollen lassen uns Figuren und Geschichten erleben, gerade weil Troye Sivan seine Charaktere ohne Scheu und Angst entwickelt, sich fallen und uns teilhaben lässt an einer Story-Line, die intensive, große und authentische Bilder im Kopf entstehen lässt.

Jetzt erscheint gestern Abend ein ganz besonderer neuer Song: “Trouble” feat. Jay Som ist Teil des Soundtracks zum neuen Film “Three Months”, der am 23. Februar beim Streaming-Anbieter Paramount+ startet. Troye Sivan ist in der Hauptrolle zu sehen, produziert wurde “Three Months” von den Machern von “Juno” und “Up In The Air”.

Foto: (c) Universal Music