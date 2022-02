„Wer weiß denn sowas?“: Das Wissensquiz vom 14. bis 18. Februar 2022

Am Montag müssen sich die beiden Superhirne Bernhard Hoëcker und Elton mächtig ins Zeug legen, um den Wissens -Youtubern Mirko Drotschmann, der mit „MrWissen2go“ rund 1,7 Millionen Follower begeistert, und Philip Häusser, vom Kanal Faktencheck, mitzuhalten. Drotschman machte immerhin sein Abi mit einem NC von 1,6, Häusser ist „Master of Science“ in Physik und hat einen Doktortitel in Informatik.

Das musikalische Ehepaar Matthias Reim und Christin Stark tritt zum Rateduell am Dienstag eigentlich schon zu dritt an: Die Schlagersängerin erwartet ein Baby. Für den „Verdammt, ich lieb Dich“- Sänger wird es das siebte Kind sein. Wer wird beim Raten die Ruhe bewahren? Die zukünftige Mama oder der geübte Papa?

In der Rolle der Krankenschwester „Vicky Röver“ steht Jessica Ginkel regelmäßig für die ARD-Reihe „Die Eifelpraxis“ vor der Kamera. Ihre Kollegin Anneke Kim Sarnau begeistert die Zuschauer seit 2010 als Profilerin Katrin König im „Polizeiruf 110“ aus Rostock und fährt damit regelmäßig Rekordquoten ein. Am Mittwoch treffen sich beide Schauspielerinnen zum fröhlichen Raten im „Wer weiß denn sowas?“-Studio.

Mit schwarzem Beanie auf dem Kopf und geschliffenen Texten amüsiert der Kabarettist Torsten Sträter sein Publikum. Bei der Comedy-Show „7 Tage, 7 Köpfe“ lacht und albert er derzeit u.a. mit dem Komiker Chris Tall. Am Donnerstag lässt Moderator Kai Pflaume die zwei Spaßvögel zum Wettraten antreten.

Zum Wochenausklang gibt es ein Wiedersehen mit den legendären Moderatoren einer legendären Sendung: Christine Westermann und Götz Alsmann fühlten in 694 Ausgaben von „Zimmer frei!“ 20 Jahre lang beim witzigen WG-Vorstellungsgespräch Prominenten auf den Zahn. Am Freitag bekommen es die beiden nun selbst mit spritzigen Fragen, wie diesen zu tun:

Worin unterscheiden sich Prosecco Frizzante und Prosecco Spumante?

a) Sie haben einen unterschiedlichen Kohlensäuredruck.

b) Ab einem Zuckergehalt von 9 % wird Frizzante zu Spumante.

c) Prosecco Frizzante wird ausschließlich in Holzfässern gelagert.

„Wer weiß denn sowas?“: Das Wissensquiz vom 14. bis 18. Februar 2022, um 18:00 Uhr im Ersten

Foto: (c) ARD / Morris Mac Matzen