„Wer weiß denn sowas?“: Das Wissensquiz vom 7. bis 11. Februar 2022

Zwei „ausgeschlafene Männer“ treten zum Wochenstart gegeneinander an: „Sat.1 Frühstücksfernsehen“- Moderator Daniel Boschmann und sein Kollege Sven Lorig, der seit fast 20 Jahren das ARD-Morgenmagazin „MOMA“ im Ersten moderiert, wollen beweisen, dass sie auch am Vorabend noch hellwach sind, um kniffelige Fragen richtig zu beantworten.

„Mit 17 hat man noch Träume“, sang Peggy March in den 1970ern und stürmte damit die deutschen Charts. Zur selben Zeit startete auch Ingrid Peters mit dem Hit „Komm doch mal rüber“ ihre musikalische Karriere. Am Dienstag sind die beiden Schlagersängerinnen bei „Wer weiß denn sowas?“ zum Wettraten verabredet.

Jede Menge Spaß ist am Mittwoch garantiert, wenn Moderator Kai Pflaume die Comedians Matze Knop und Atze Schröder zum Rateduell zu Gast hat. Wer von beiden schafft es, den notwendigen Ernst zu bewahren, um die richtigen Antworten zu erraten?

Sie gehören zu den besten und meistgefragten Schauspielern Deutschlands: Gerade feierte Ulrich Noethen in der Krimireihe „Neben der Spur“ als „Psychiater Joe Jessen“ Quotenerfolge. Sein Kollege Moritz Bleibtreu drehte zuletzt rund um Berchtesgaden die neue Streaming-Serie „Blackout“. Am Donnerstag treffen sich die beiden zum fröhlichen Wettraten in Hamburg im „Wer weiß denn sowas?“-Studio.

Zum Wochenausklang lassen zwei gefeierte Champions die Rate-Muskeln spielen: Die mehrfache Box-Weltmeisterin Susi Kentikian tritt zum knallharten Fight gegen den ehemaligen Weltmeister im Halbschwergewicht, Henry Maske, an. In ihren Ringecken werden sie von ihren Rate-Trainern Bernhard Hoëcker und Elton angefeuert, wenn es um den Punktsieg durch die Lösung von Quizfragen, wie diesen geht:

Wieso erhielt die japanische Softball-Athletin Miu Goto nach den Olympischen Spielen in Tokio eine zweite, neue Goldmedaille?

a) Die Medaille zeigte nur drei der fünf Ringe.

b) Der Bürgermeister hatte in die Medaille gebissen.

c) Die Medaille reagierte mit Schweiß und änderte ihre Farbe.

Die Woche bei „Wer weiß denn sowas?“ vom 7. bis 11. Februar 2022 im Überblick:

Montag, 7.Februar – Daniel Boschmann und Sven Lorig

Dienstag, 8. Februar – Ingrid Peters und Peggy March

Mittwoch, 9. Februar – Matze Knop und Atze Schröder

Donnerstag, 10. Februar – Ulrich Noethen und Moritz Bleibtreu

Freitag, 11. Februar – Susi Kentikian und Henry Maske

„Wer weiß denn sowas?“: Das Wissensquiz vom 7. bis 11. Februar 2022, um 18:00 Uhr im Ersten

Foto: (c) ARD / Morris Mac Matzen