Armin van Buuren & R3HAB feat. Simon War – Love We Lost

ARMIN VAN BUUREN UND R3HAB VERÖFFENTLICHEN ERSTE GEMEINSAME SINGLE: „LOVE WE LOST (FEAT. SIMON WARD)“

Es gibt Kollaborationen, bei denen die Fans schon lange vor der Veröffentlichung ins Schwärmen geraten, und Armin van Buurens und R3HABs erste gemeinsame Zusammenarbeit ist das perfekte Beispiel dafür. „Love We Lost“ ist ein eingängiger Crossover-Track von zwei der führenden Größen in der elektronischen Musikszene.

Mit über 30 Millionen monatlichen Hörern wissen Armin van Buuren und R3HAB, wie man die Zuhörer mitreißt – und sie schaffen es mit „Lost We Love“ einmal mehr. Die Lyrics liefert hierbei Simon Ward, der vor allem durch die Band „The Strumbellas“ bekannt sein dürfte.

„Was ich so sehr an ‚Love We Lost‘ mag, ist die besondere Botschaft, die der Song enthält“, sagt Armin van Buuren. „Der Songtext, den Simon Ward perfekt singt, zeigt uns, dass es sich lohnt, für manche Dinge zu kämpfen, auch wenn die Chance gering ist. Ich freue mich sehr, diesen Track zusammen mit Fadil/R3HAB produziert zu haben, da ich sehr viel von ihm halte. Ich hoffe, dass jeder, der den Song hört, sich genauso inspiriert fühlt wie wir, als wir ihn kreiert haben.

„Ich freue mich sehr, endlich meine Collab mit Armin van Buuren zu teilen, denn ich bewundere seinen musikalischen Einfluss in der vergangenen Dekade“, ergänzt R3HAB. „‚Love We Lost‘ ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, als ich mit Armin über diese Zusammenarbeit gesprochen habe. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben, unsere beiden Signature-Sounds mit den Vocals von Simon Ward zu verbinden. Für mich vermittelt der Song unsere Botschaft, dass wir im Leben nur für die Dinge Berge versetzen, die wirklich wichtig sind.

Armin van Buuren & R3HAB feat. Simon Ward – „Love We Lost“ ist ab sofort überall als Stream & Download erhältlich.

Foto: (c) Kontor Records