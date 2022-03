Britney Spears: Zurück auf Instagram

Britney Spears (40), die fast 40 Millionen Follower bei dem sozialen Netzwerk hat, deaktivierte am 16. März plötzlich und ohne Vorwarnung ihren Account, wobei eine Quelle behauptet, dass es ihr eigenes Ding war.

Der Insider erzählte „Us Weekly“: „Britney hat sich entschieden, ihr eigenes Instagram zu deaktivieren.“

Nun hat sie wieder Videos, in denen sie zu Musik posiert, auf der Social-Media-App. Sie deutet allerdings an, dass sie sich „viel weniger“ auf dem Account bewegen und mehr „hübsch sitzen“ wird, bevor sie denen, die das nicht mögen, sagt, dass sie den „Unfollow“-Button drücken sollen. Neben dem Clip schrieb sie: „So viel Fußarbeit, wie ich bei meinen Auftritten leisten musste, lerne ich gerade die Kunst, !!!! weniger ist viel mehr … von Seite zu Seite …. YES … schön sitzen ist meine Philosophie !!!! Ich werde das vielleicht für eine SEHR SEHR LANGE ZEIT machen … also wenn ihr es nicht mögt, dann folgt mir nicht f****** und vergesst nicht KISS IT“

Foto: (c) Sony Music