„Die Geissens“: Ab nach Mallorca!

Ab nach Mallorca! Doch Robert hat immer noch Schmerzen in seiner Achilles-Ferse, hier muss endlich mal was passieren! Und aufgrund von Corona ist der Ballermann leider auch komplett geschlossen, was also unternehmen, auf der Insel? Robert wird kreativ und findet trotzdem spannende Unternehmungen. Dann geht es ab nach Ibiza, vielleicht ist auf der Insel ja mehr los! Hier wird Carmen erstmal “unter Strom“ gesetzt…

Wenn das Leben draußen aufgrund der Pandemie nicht stattfindet, dann holt man sich das Leben eben aufs Boot! Gesagt, getan: Das Model Papis Loveday schaut auf der „Indigo Star“ vorbei – und hat jede Menge Spaß und Action für die nächsten zwei Tage im Gepäck!

