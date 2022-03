DSDS 2022: Das sind die Top 25

Thank you for the music: Von Schlager bis Rap, von Oldie bis Rock, zehn Folgen lang haben Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad in den DSDS-Castings gesangliche Darbietungen aller Genres gehört, genossen, mitunter auch ertragen und damit die musikalische Spreu vom Weizen getrennt. Jetzt sind die 25 besten Sänger:innen gefunden. Am Samstag, 19. März ab 20:15 Uhr geht es bei RTL mit dem Auslandsrecall von „Deutschland sucht den Superstar“ weiter. Dann starten die Top 25 in Apulien (Italien) in die gesanglichen K.O.-Runden um den Einzug in die Live-Shows.

Das sind die Top 25 von „Deutschland sucht den Superstar“ 2022:

Abigail „Abi“ Campos, 18, Schülerin aus Leipzig (Goldene CD von Florian Silbereisen)

Emine Knapczyk, 19, Hotelfachfrau aus Berlin (Goldene CD von Toby Gad)

Domenico Tarantino, 25, Bankkaufmann aus Hamburg (Goldene CD von Ilse DeLange)

Gianni Laffontien, 17, Artist aus Hiddenhausen

Harry Marcello Laffontien, 21, Artist aus Hiddenhausen

Din Omerhodzic, 24, Student (Medizin) aus Frankfurt am Main

Melissa Mantzoukis, 18, Bankkauffrau aus Ingolstadt

Luisa Santos de Jesus, 20, Friseurazubi aus Bremen

Anne-Sophie Kieseler, 28, Studentin (Lehramt) aus Lichtenhagen Dorf

Abi Faizan, 20, Azubi (Elektroniker) aus Koblenz

Julia Haß, 20, Studentin (Immobilienwirtschaft) aus Hamburg

Raphaela Spirydowicz, 28, Modejournalistin aus Augsburg

Daniel Muhadzeri, 26, Barbier aus Wien

Mechito, 30, Gastronom aus München

Giorgia Borzellino, 23, Verkäuferin aus Mannheim

Tizian Hugo, 22, Einzelhandelskaufmann aus Freiburg

Amber van den Elzen, 20, Studentin (Marketing Management) aus Gemert/NL

Anna Rückemann, 29, Intensivfachkrankenschwester aus Mannheim

Tina Umbricht, 23, Radiomoderatorin & Freelancer aus Gränichen/CH

Barto Michalek, 25, Ankleider im Stuttgarter Staatstheater aus Wernau

Lisa Hettinger, 20, Studentin (Grundschullehramt) aus Wincheringen

Arian Golic, 26, Kundenberater aus Buchen

Dominik Simmen, 23, Student (Psychologie) aus Kiel

Melissa Turan, 24, Kosmetikerin aus Wiesloch

Charline Rausch, 24, Kauffrau für Büromanagement aus Koblenz

Foto: (c) RTL / Stefan Gregorowius