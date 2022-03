DSDS 2022: Sommer, Sonne & Good Vibes

„Recall Italien“! Am Sa., 19.3. ab 20:15 Uhr geht es endlich los für die DSDS-Top 25. Mit guter Laune steigen die 25 besten Sängerinnen und Sänger in den Flieger nach Brindisi (Italien). Nach dem Einzug in die Villa springen die Kandidat:innen erst mal in den Pool, bevor die Schlacht um die besten Zimmer beginnt. Denn es gibt einen Haken: Die Schlafzimmer reichen nicht für alle. Einige Kandidaten werden auf Matratzen im Gruppen-Schlafzimmer schlafen. Wen erwischt es?

Am nächsten Morgen kommen Florian Silbereisen, Toby Gad und Ilse DeLange in die Villa und schauen sich das Domizil der jungen Talente an. Während Mechito, Dominik und Abi mit Toby Gad übers Songwriting reden, inspiziert Florian Silbereisen die Zimmer. Anschließend trommelt die Jury die Truppe zusammen und verrät die Gruppenaufteilungen und die Songs. Das Thema des ersten Recall-Sets lautet „Sommer, Sonne & Good Vibes“. Damit alles gelingt, geht es anschließend direkt zum Proben mit den neuen Vocal-Coaches Jemma Endersby und Kate Nelson. Doch dann der erste Schock: Bei der Verabschiedung der drei Juror:innen eröffnen sie den Top 25-Talenten, dass im ersten Set bereits vier Kandidat:innen ausscheiden werden.

Nach ihren Proben genießen die meisten noch Zeit am Pool, doch in einer Gruppe bahnt sich Ärger an: Daniel und Tizian sind genervt, weil Barto sich immer wieder aus dem Gruppengeschehen herauszieht und nicht mehr aufzufinden ist, obwohl sie die Zeit zum Üben brauchen. Sie suchen ihn vergeblich. Bei Tizian steigt Panik auf, wenn er an den Auftritt denkt. Ein schlechtes Omen?

Am nächsten Morgen geht’s zum ersten Set: die „Lama Monachile“, eine kleine von Felsen umgebene Bucht mit kristallklarem Wasser in Polignano a Mare. Hier müssen die Top 25 ihr Können vor der Jury beweisen. Wer schafft es in die nächste Runde und für wen ist der Traum vom Superstar hier schon vorbei?

Das sind die Gruppen und Songs:

Gruppe 1: Gianni Laffontien, Din Omerhodzic, Domenico Tarantino, Harry Marcello Laffontien

Song: „Love Really Hurts Without You” von Billy Ocean

Gruppe 2: Anna Rückemann, Anne-Sophie Kieseler & Raphaela Spirydowicz

Song: „Walking on Sunshine” von Katrina & The Waves

Gruppe 3: Charline Rausch, Melissa Turan, Lisa Hettinger

Song: „Price Tag” von Jessie J feat. B.o.B

Gruppe 4: Daniel Muhadzeri, Barto Michalek, Tizian Hugo

Song: „Watermelon Sugar” von Harry Styles

Gruppe 5: Arian Golic, Dominik Simmen, Abi Faizan

Song: „Rude“ von MAGIC!

Gruppe 6: Mechito, Julia Haß, Luisa Santos de Jesus

Song: „Blau“ von Amanda feat. Sido

Gruppe 7: Emine Knapczyk, Giorgia Borzellino, Abigail „Abi“ Campos

Song: „Electricity” von Silk City, Dua Lipa, Diplo & Mark Ronson

Gruppe 8: Amber van den Elzen, Melissa Mantzoukis, Tina Umbricht

Song: „Cover Me In Sunshine” von P!nk feat. Willow Sage Hart

Foto: (c) RTL / Stefan Gregorowius