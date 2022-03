Neptunica veröffentlicht „Adrenaline ft. Salena Mastroianni“

Dance-Produzent und DJ Neptunica tut sich für seine neue Single „Adrenaline“ mit UK-Sängerin Salena Mastroianni zusammen.

Neptunica arbeitete schon mit hochkarätigen Acts wie Mike Candys, LIZOT, Harris & Ford oder Jerome zusammen und erhielt u.a. Support von Marshmello, VIZE und Dimitri Vegas & Like Mike. Zuletzt erzielte der 21-Jährige mit seiner Single „Love Is Gone (feat. Matthew Clanton)“ große, internationale Erfolge und stieg erstmalig in die deutschen Spotify Charts ein. Salena Mastroianni erzeugte erstmals Aufmerksamkeit durch ihre Teilnahme bei X-Factor (UK), später als UK-Aussand beim Eurovision Songcontest sowie als Backgroundsängerin für u.a. Rita Ora und Robbie Williams.

„Adrenaline“ überzeugt durch energetische Beats, starke Vocals und pulsierende Bässe und trifft mit dem angesagten Drum’n’Bass Genre definitiv den Zahn der Zeit.

„Adrenaline“ gibt es nun als Stream und Download.

Foto: (c) Kontor Records