Neue RTL-Quizshow „Jauch gegen Sigl“

Neues Spitzenduell für Quizherzen: In der neuen RTL-Quizshow „Jauch gegen Sigl“ tritt Günther Jauch über zwei Runden ab Montag, 4. April, 20:15 Uhr, gegen einen Gegner auf Augenhöhe an. Die Quizlegende gegen den Bergdoktor. Günther Jauch gegen Hans Sigl. Günther Jauch kennt keinen Angstgegner und hält sich für unschlagbar, doch das könnte sich bald ändern, denn der Bergdoktor glaubt nicht daran! Moderiert wird die neue Show von Oliver Pocher.

Teamkapitän Hans Sigl kommt nicht allein – er hat vier selbst ausgewählte Vertraute mit dabei, die sich in bestimmten Wissensgebieten sehr gut auskennen. In der „Jauch gegen Sigl“-Auftaktfolge am Montag, 4. April, 20:15 Uhr, bringt Hans Sigl zur Unterstützung seine Ehefrau Susanne Sigl, Comedian Paul Panzer, Journalist und Moderator Daniel Brökerhoff sowie Moderatorin Andrea Kiewel mit.

In der 2. Folge „Jauch gegen Sigl – Die Revanche“, am Mo., 11. April, 20:15 Uhr“, hat Hans Sigl Komiker und Moderator Wigald Boning, Schauspielerin Sophia Thomalla, Komiker und Kabarettist Torsten Sträter sowie Sängerin Patricia Kelly dabei. Wurde die Revanche genutzt und es steht 1:1 geht es in eine letzte, alles entscheidende Runde. Wer kann den Gesamtsieg für sich entscheiden?

Günther Jauch und seine Gegner spielen für das Studiopublikum, für jeweils eine Tribünenhälfte. Es geht um 50.000 EUR. Gespielt wird ein Quiz über mehrere Runden. Mit jeder richtigen Antwort werden Punkte erspielt. Im großen Finale werden die erspielten Punkte gesetzt und das Blatt kann sich noch einmal wenden. Nach der alles entscheidenden, letzten Frage wird abgerechnet.

In der Arztserie wird Hans Sigl in emotionalen Geschichten ständig vor Herausforderungen gestellt. Jetzt will der Womanizer aus dem herrlichen Tiroler Alpenidyll Günther Jauch schlagen! Wie viele Asse hat er im Ärmel?

Foto: (c) RTL / Stefan Gregorowius