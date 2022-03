„Quizduell-Olymp“: Friedrich und Max von Thun zu Gast bei Jörg Pilawa

Vater-Sohn Gespann von Thun zum ersten Mal beim „Quizduell Olymp“: Friedrich von Thun, 79, blickt der Herausforderung gelassen entgegen: „Schau mer mal. Die Hoffnung stirbt zuletzt!“ Sohn Max hofft, dass sie sich nicht blamieren. Ob die beiden Schauspieler sich oder vielleicht doch eher den Olymp blamieren, zeigt sich im Ersten am Freitag, 18. März um 18:50 Uhr mit Jörg Pilawa.

Das ist der „Quizduell-Olymp“ – Marie-Louise Finck, Rechtsreferendarin aus Kiel („Quizkönigin“), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover („Quiz-Ass“), Prof. Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär („Professor Quiz“).

Foto: (c) ARD / Uwe Ernst