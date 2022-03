Scooter veröffentlichen „The Spell Remains“

Mit THE SPELL REMAINS liefert die erfolgreichste Techno Band der Welt in gewohnter Manier ihren nächsten Ohrwurm ab. Die brachialen Shouts von H.P. Baxxter gepaart mit treibenden Drum & Bass Beats runden den neuen Smasher ab!

Mit ihrem Top 5 und gleichzeitig 20. Studioalbum GOD SAVE THE RAVE sowie der dazu in Kürze startenden Tour blicken Scooter auf über 30 Millionen verkaufte Tonträger, 23 Top-Ten-Hits, 90 Platin Awards sowie auf zahllose Headliner Slots auf Major Festivals zurück!

Spätestens zur GOD SAVE THE RAVE Tour im Frühjahr werden SCOOTER mit THE SPELL REMAINS die Massen live zum Kochen bringen!

GOD SAVE THE RAVE Arena Tour 2022:

30.04.22 UK Manchester // O2 Victoria Warehouse

01.05.22 UK London // O2 Academy

11.05.22 DE Hannover // ZAG Arena

13.05.22 DE Düsseldorf // PSD BANK DOME

14.05.22 DE Bremen // VB-Arena

17.05.22 DE München // Olympiahalle

18.05.22 DE Stuttgart // Schleyer-Halle

19.05.22 CH Zürich // Hallenstadion

21.05.22 LU Esch-Sur-Alzette // Rockhal

22.05.22 BE Antwerpen // Lotto Arena

23.05.22 NL Amsterdam // Ziggo Dome

25.05.22 DE Kiel // Wunderino Arena

27.05.22 AT Wien // Stadthalle

28.05.22 DE Dresden // Messe

10.06.22 UK Glasgow // Braehead Arena

25.06.22 NIR Belfast // Belsonic, Ormeau Park

06.10.22 CZ Pilsen // Zimni Stadion

07.10.22 CZ Usti Nad Labem // Zimni Stadion

08.10.22 CZ Pardubice // Enteria Arena

FESTIVALS 2022

03.06. DE Rock Am Ring – Nürburgring

04.06. DE Rock Im Park – Nürnberg

03.-05.06. DE World Club Dome – Frankfurt

07.07. Fl Himos Festival -Jämsä

24.07. DE Parookaville -Weeze

04.-06.08. AT Szene Open Air – Lustenau

12.08. PL Fest Festival- Chorzow

28.08. UK Creamfields – Daresbury

GOD SAVE THE RAVE Open Airs 2022

18.08.2022 Kassel – Messegelände

19.08.2022 Halle – Freilichtbühne Preißnitz

20.08.2022 Berlin – Zitadelle

26.08.2022 Lingen – Open Air Emsland Arena

27.08.2022 Hamburg – Trabrennbahn

„THE SPELL REMAINS“ von SCOOTER ist erhältlich als Stream und Download.

Foto: (c) Philip Nürnberger