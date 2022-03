Suki Waterhouse – „Devil I Know“

Suki Waterhouse veröffentlicht ihre neueste Single „Devil I Know“ aus ihrem kommenden Debütalbum „I Can’t Let Go“, das am 22. April weltweit erscheint.

Aufmerksame Zuhörer:Innen kennen „Devil I Know“ bereits aus zahlreichen Fernsehserien wie The L Word oder YOU (auch in der kommenden Staffel von Riverdale wird der Song zu hören sein). Zu wehmütigen Gitarrenanschlägen präsentiert sich SUKIs in dem Song von ihrer sinnlich/düsteren Seite („I’m okay with history repeating, tell me I’m the one you can’t forget“). „Devil I Know“ ist eine Ode an jemanden, an den man sich gebunden fühlt, ohne sich von ihm lösen zu können.

Suki Waterhouse über den Song: „Devil I Know‘ handelt von den verdrehten Freuden, zu jemandem zurückzukehren, von dem man abhängig ist, und von der Freude, die man in dem Moment empfindet, wenn man seine eigenen Versprechen bricht. Es ist ein wunderschönes und trauriges Lied darüber, in einer Beziehung gefangen zu sein, die vielleicht nicht die gesündeste ist.“

„Devil I Know“ wurde wie die restlichen Songs auf dem Album von dem Grammy-nominierten Produzenten und Songwriter Brad Cook (BON IVER, THE WAR ON DRUGS, SNAIL MAIL, WAXAHATCHEE) produziert.

https://youtu.be/PzsQl4zxono

Foto: (c) Dana Trippe