„Terra X“ im ZDF präsentiert neue Erkenntnisse über Tutanchamun

Die Entdeckung seiner Mumie mit der Goldmaske machte Tutanchamun weltberühmt, dabei zählt der Kindkönig nicht zu den großen Pharaonen der ägyptischen Geschichte. Doch das Bild muss revidiert werden, wie Mirko Drotschmann auf seiner Spurensuche herausfindet. Für die „Terra X“-Dokumentation „Tutanchamun – Der Junge hinter der Goldmaske“ am Sonntag, 20. März 2022, 19.30 Uhr, im ZDF, reist der Moderator ins Land am Nil, erklärt die neueste Forschung und nähert sich so dem Jungen hinter der Goldmaske.

Es gibt nur wenige Daten über Tutanchamun, umso vielfältiger sind die Thesen und Rekonstruktionen um sein Leben und Sterben. 100 Jahre nach der Entdeckung seiner Grabanlage im Tal der Könige bringen Forscher mit neuen Untersuchungsmethoden Licht ins Dunkel seiner Geschichte. Spielszenen, die auf wissenschaftlichen Rekonstruktionen basieren, machen in der „Terra X“-Dokumentation deutlich, wie Tutanchamun die religiöse Revolution seines Vaters Echnaton erlebte, wie er auf seine Rolle als Pharao vorbereitet wurde und wie sich die Ehe mit seiner Halbschwester Anchesenamun gestaltete. Aufwendige 3-D-Animationen zeigen die unterirdische Grabanlage Tutanchamuns, erklären, wie das Grab errichtet und ausgestattet wurde, und warum sein Grab über mehr als drei Jahrtausende unentdeckt geblieben ist.

Zum 100-jährigen Jubiläum der Entdeckung der Grabanlage steht die Einweihung des „Grand Egyptian Museum“ in Gizeh bevor. Die Architektin Shirin Frangoul-Brückner stellt Mirko Drotschmann die „Tutanchamun Gallery“ vor, die als Publikumsmagnet Millionen Besucher anziehen soll. Ausgerechnet der Pharao, der von seinen Nachfolgern aus der Geschichte getilgt wurde und der in der Forschung lange als unbedeutender Herrscher galt, ist heute die Galionsfigur des Alten Ägypten.

Foto: (c) ZDF / Christoph Mohr