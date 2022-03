„The Voice Kids“: Lena Meyer-Landrut kommt zum Jubiläum zurück

Aller guten Dinge sind sieben. Lena Meyer-Landrut („Satellite“) sitzt ab Freitag, 4. März, zum siebten Mal in SAT.1 auf dem berühmten roten „The Voice Kids“-Stuhl: „Der rote Sessel ist wie mein Wohnzimmer. Die Show gehört zu meinem Leben einfach dazu. Nach sechs Staffeln als Coach macht mir keiner was vor! “

Die 30-Jährige war bereits 2013 zur Premiere dabei. Gemeinsam mit Alvaro Soler, Wincent Weiss und Michi Beck und Smudo von den „Fantastischen Vier“ sucht sie in der zehnten Staffel Deutschlands beste junge Stimmen 2022.

Lena Meyer-Landrut: „Ich habe durch die vielen Jahre bei ‚The Voice Kids‘ viel Erfahrung im Umgang mit Kindern. Ich weiß was sie brauchen, was sie sich wünschen und wie man sie gut auffangen kann. Ich bin ja ein bisschen die Mutti von ‚The Voice Kids‘. Meine Stärke ist es, Kindern Mut zu machen, dass sie genau das machen, was ihnen Spaß bringt.“

„The Voice Kids“ Staffel 10 – ab 4. März 2022, um 20:15 Uhr, freitags in SAT.1 und auf Joyn

Foto: (c) SAT.1 / Claudius Pflug