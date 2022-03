Topic: „In Your Arms (For An Angel)” erscheint als VIP Remix von Robin Schulz

Der weltweit gefeierte deutsch-kroatische DJ und Produzent Topic hat sich für die neue Single „In Your Arms (For An Angel)“ erneut mit Singer-Songwriter Nico Santos zusammengetan.

Die beiden hatten bereits beim 2020er Hit „Like I Love You“ und dem 2015er Debüt „Home“, das in Deutschland Platin und in Australien Doppelplatin erreichte, erfolgreich zusammengearbeitet. Für „In Your Arms (For An Angel)“ holte Topic noch einen weiteren Freund und Kollegen ins Studio: House-Hitmaker Robin Schulz. Gemeinsam präsentieren die kreativen Macher einen Track, der die globalen Charts im Sturm erobern wird.

On Top legt Robin Schulz jetzt seinen VIP Remix von “In Your Arms (For An Angel)” vor!

https://youtu.be/9Kwqdm-yJvg

Foto: (c) Universal Music