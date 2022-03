Wanda kündigen mit neuer Single „Rocking in Wien“ ein neues Album an

Die „vielleicht letzte wichtige Rock’n’Roll-Band unserer Generation“ (Zitat Musikexpress) ist zurück! Amore, Bussi, Niente, Ciao! Vier Alben der österreichischen Kultband Wanda, formal insgesamt weit über 300 Wochen lang in den Charts, mittlerweile 14-mal Platin. Unabhängig davon wachsen die Songs live dargeboten ins Unermessliche; als ekstatische Gewalt auf der Bühne spielt die Band ausverkaufte Konzerte und Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

„Rocking in Wien“ hat das Potenzial, die Bühnen im deutschsprachigen Raum mit einer Leichtigkeit zurückzuerobern, die die Zwangspause der vergangenen Monate sofort wieder vergessen lässt. Das grenzenlose sich Begegnen, das bei einem Wanda Konzert stattfindet, rückt nun in greifbare Nähe und ist in diesen Tagen vielleicht so notwendig wie noch nie. Die Nummer hält was sie verspricht. Sie eröffnet ein neues Kapitel in der Geschichte von Wanda, ohne dabei den unverwechselbaren Sound und die Themen Leben, Sehnsucht, Liebe und Tod aus den Augen zu verlieren. Und sie lässt die Vorfreude auf das kommende fünfte Album, das am 30.09. veröffentlicht wird, ordentlich steigen.

https://youtu.be/8bFcF2ucn4g

„Es gab nie einen Plan B, es gab nur das Leben als Problemstellung, Musik und Erfolg, hin oder her“, bringt Sänger Marco Wanda einen Hauch von Bandphilosophie in einem der hunderten Interviews zum Ausdruck. Diese Kompromisslosigkeit spürt man auch. Die Jahre zwischen Bühne, Tourbus und Studio verschmelzen zu einem langen Drahtseilakt ohne Sicherheitsnetz. Und die Energie bei jedem Konzert – jedes Mal spielt die Band als wäre es das letzte Mal – reißt das Publikum ausnahmslos mit.

„Wenn deutschsprachiger Rock’n’Roll tot war, dann haben Wanda ihn wiederbelebt“, sagt detektor.fm über die Anfangszeiten dieser Band, die sich 2014 mit Amore gleichzeitig in die Radio Playlists und die Herzen der Fans katapultierte. In der neuen Single vereinen sich aufgestaute Energie, Sehnsucht und Aufbruchsstimmung, und ziehen gemeinsam durch die Nacht. Die Stadt wird wachgerüttelt, die Botschaft ist klar: „don’t stop the rock“.

WANDA LIVE 2022/23:

13.05.2022 Regensburg – Donau-Arena AUSVERKAUFT

14.05.2022 Dortmund – Warsteiner Music Hall

15.05.2022 Köln – Palladium AUSVERKAUFT

21.05.2022 Weissenburg – Heimspiel Open Air

04.06.2022 Innsbruck – Olympiahalle

17. & 18.06.2022 Wien – Stadthalle

23.06.2022 Thun – Cholelerock Open Air

24.06.2022 Zürich – Komplex 457

25.06.2022 Bad Ragaz – Quellrock Open Air

09.07.2022 Linz – Donaulände

16.07.2022 Graz – Freilufthalle B

21.07.2022 Erlangen – Kulturinsel Wöhrmühle

22.07.2022 Lörrach – Stimmen Festival

23.07.2022 Tüssling – Raiffeisen Kultursommer

19.−21.08.2022 Grosspösna – Highfield Festival

20.08.2022 Klagenfurt – Freigelände Wörthersee Stadion

10.09.2022 Dresden – Junge Garde

25.11.2022 Potsdam – Waschhaus

26.11.2022 Osnabrück – Rosenhof

27.11.2022 Rostock – Moya

29.11.2022 Hannover – Capitol

30.11.2022 Bremen – Modernes

02.12.2022 Mannheim – Alte Feuerwache

03.12.2022 Ulm – Roxy

04.12.2022 Bern – Bierhübeli

06.12.2022 Erfurt – Club Central

07.12.2022 Augsburg – Ostwerk

08.12.2022 Stuttgart – LKA Longhorn

10.12.2022 Saalbach – Bergfestival

10.03.2023 Würzburg – Posthalle

11.03.2023 Regensburg – Donau-Arena

13.03.2023 Ravensburg – Oberschwabenhalle

14.03.2023 München – Zenith

16.03.2023 Wiesbaden – Schlachthof

17.03.2023 Berlin – Max-Schmeling-Halle

18.03.2023 Hamburg – Edel-Optics-Arena

20.03.2023 Köln – Palladium

Foto: (c) Wolfgang Seehofer