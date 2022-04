1986zig veröffentlicht seine neue Single + Video “Tränen”

Wahnsinnig vor Liebe. Und wahnsinnig vor Angst, immer denselben Fehler zu machen. Wieder und wieder und wieder. Stück für Stück zu zerstören, was man liebt. Auf seiner neuen Single kämpft 1986zig gegen das zerrissene Gefühl, den geliebten Menschen gehen lassen zu müssen. Ein letzter Abschied, bevor vielleicht nichts mehr voneinander übrigbleibt. Nicht einmal mehr Tränen.

https://youtu.be/67_FrOJ7aLY

Ein harter, schneller Schnitt. Tür zu und weg. Und dann kein Blick zurück mehr auf das, was war. Denn manchmal kann man irgendwann nicht mehr vor sich selbst weglaufen, sondern muss sich der Realität stellen. Auch wenn das bedeutet, alles zu verlieren… Schon auf seinen über 20 Millionen Mal gestreamten Tracks wie „Keine Pause (feat. Kontra K)“, „Wir beide“ oder „Kopf aus“ hat der namenlose Sänger seine Fans einen tiefen Blick auf die Person werfen lassen, die hinter der schwarzen Sturmhaube steckt. Auf seiner brandneuen Single „Tränen“ rechnet 1986zig nun schonungslos ab: Mit sich selbst. Mit all seinen Zweifeln. Den Fehlern und Defekten. Mit den inneren Dämonen auf ihrem brutalen Selbstzerstörungstrip, die auch alle anderen mit in den Abgrund ziehen. Dahin, wo alles in Flammen steht und keine Tränen mehr das Emotionsinferno löschen können.

Mit mittlerweile über 62 Millionen Gesamtstreams seiner Tracks, fast 200k Followern auf TikTok, über 99k Instagram-Followern und 90k Subscribern seines YouTube-Kanals hat sich 1986zig seit dem Release seiner Debütsingle „Einer von euch“ in weniger als zwölf Monaten zu einem der aufregendsten und definitiv eigenwilligsten deutschen Pop-Newcomer entwickelt, der auch im Deutsch-Rap-Lager eine enorme Street-Credibility genießt. Ein Status, den 1986zig nun mit der fiebrigen Urban Pop-Ballade „Tränen“ weiter ausbaut.

Foto: (c) Universal Music