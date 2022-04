Alexander 23 veröffentlicht seine neue Single “Crash”

Nach seiner Single “Hate me if it helps” legt Alexander 23 am Freitag seinen nächsten Song vor:

“Crash” thematisiert das Ende einer Beziehung, die nur noch einen seltsamen Bruchteil der Gefühle zurücklässt: “i miss you, but i don’t miss us” schreibt Alexander 23 vor der Veröffentlichung geheimnisvoll auf Instagram. Dabei sind es genau diese universell gefühlten Erfahrungen und Momente, die seine Songs so stark und mitreißend machen. Aktuell tourt Alexander 23 mit John Mayer durch Nordamerika.

Foto: (c) Ashley Osborne