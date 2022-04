Alvaro Soler & TOPIC veröffentlichen gemeinsame Single “SOLO PARA TI”

Vielleicht liegt es an der gefühlvollen spanischen Seele – oder daran, dass er die konstante Melancholie des Reisens und Loslassens sein Leben lang kennt: ALVARO SOLER schreibt einzigartig bitter-süße Liebeslieder, die auch endgültigen Abschied mit einem hoffnungsvollen Blick nach vorn beleuchten. Dass Alvaro mit seiner neuen Single musikalisches Genre-Neuland betritt, passt geradezu perfekt, denn SOLO PARA TI fusioniert vertraute, tief empfundene Soler-Leidenschaft mit luftig-lässiger EDM. Gemeinsam mit TOPIC präsentiert ALVARO SOLER den perfekten Song für den Frühling!

„In dem Song geht es um die Zeit nach einer Trennung – wenn alles weh tut, aber man gleichzeitig weiß, dass es besser so ist. Für dieses Dilemma zwischen Kopf und Herz gibt keine andere Lösung, als sich durchzukämpfen. Es ist ein Reality-Check, der uns alle verbindet, weil fast jeder es schon mal erlebt hat.“

Ähnliche Verbundenheit war auch bei der Entstehung des Tracks zu spüren, der spannenden Kollabo mit TOPIC, einem der weltweit größten DJs und Producer sowie Gründer von „Melancholic Dance Music“. Der sowohl bei den diesjährigen BRIT Awards als auch Billboard Award-nominierte und Los40-dekorierte Deutsche ist spätestens nach dem 2019 veröffentlichten und 2020 zum Welthit avancierten „Breaking Me“ (über 1,9 Milliarden kombinierte Streams, # 1 der US-Dance Charts) und Edelmetall in 28 Ländern fest auf internationalem Parkett verankert. „Ich hatte Alvaro schon länger verfolgt, als die Idee aufkam, zusammen einen Track zu machen. Spanischsprachige Songs mit Dance zu verbinden, hat mich immer interessiert und sobald wir Zeit hatten, haben wir uns in einem Berliner Studio getroffen. Die Rohfassung von SOLO PARA TI ist dann bei intensiven Teamsessions in nur zwei Tagen entstanden.“

Auch ALVARO SOLER bezeichnet die Zusammenarbeit als besonders organisch: „Ich kenne Topic schon lange und seinen weltweiten Durchbruch mitzubekommen, hat mich extrem gefreut. Für mich ist er einer der krassesten DJs der letzten Jahre und mit ihm einen Track zu machen, war einfach cool. Ich bin super happy mit dem Ergebnis und echt stolz auf den Song – natürlich betrete ich mit SOLO PARA TI eine neue Welt, weil ich vorher nichts mit EDM zu tun hatte, aber ich freue mich darauf, die Leute damit zu überraschen.“ Auch das aufwendig inszenierte Video schlägt Haken und zeigt die charismatischen Stars ihrer Genres in einer emotionalen Achterbahnfahrt und von einer ganz unerwarteten Seite …

Mit weltweit über 150 Gold- und Platin-Awards und insgesamt 5,3 Milliarden kombinierten Streams ausgestattet, sicherte sich ALVARO SOLER mit seinem aktuellen Album MAGIA 2021 den höchsten Chart-Entry seiner Karriere. Nach Engagements bei „The Voice Kids“ und als Sprecher für sowohl die deutsche als auch die italienische Version des Disneyfilms „Encanto“, richtet er das Spotlight jetzt wieder voll auf die Bühne aus und meldet sich mit SOLO PARA TI („Nur für dich“) clubtauglich zurück.

https://youtu.be/5D_A4IBWSv4

Foto: (c) Universal Music