CIVO veröffentlicht seine neue Single + Video “Feelings”

Nach dem bahnbrechenden Erfolg seiner Durchbruchs-Single „Weg von mir“ meldet sich Rapper, Sänger und Visionär CIVO zurück mit „Feelings“ und stellt damit endgültig unter Beweis, dass er ein Künstler ist, dessen kometenhaften Aufstieg noch lange nicht zu Ende ist.

https://youtu.be/FUkDuZ4hXnE

Mit dem neuen, emotional geladenen Track „Feelings“ zeigt Ausnahmekünstler CIVO sich dies Mal von einer weicheren Seite. Sein Song ist ein Liebesgeständnis unseres Zeitalters, ein Manifesto einer kommenden Generation, deren Love Language nicht immer in drei Worte zu fassen ist. Dafür erzählt er von einer Liebe in Momentaufnahmen – Fahrtwind und tipsy auf dem Parkplatz, Regentropfen auf dem Dach und Deep Talks – gesprenkelt mit Einblicken in seinen nicht immer einfachen Weg zum Erfolg. Musikalisch ist der Track eine Mischung aus smoothen Flows über eingängigen Trap Beats in einem gegenseitigen Geben und Nehmen, das die prägnanten Lyrics mit einer „ich brauche dich, aber du mich auch“-Grundstimmung spiegelartig reflektiert. Besonders hervorgehoben wird dies durch CIVOs samtig herb hervorstechende Stimme, die Hörer von der ersten süchtig machenden Note an abholt und mitreißt.

Foto: (c) Universal Music