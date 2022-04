Dean Lewis veröffentlicht seine neue Single “Hurtless”

Nach “Looks Like Me” hat Dean Lewis jetzt seinen neuen Song “Hurtless” veröffentlicht. Die mitreißende Ballade ist die Fortsetzung seines Hits “Be Alright“ und behandelt thematisch das zerreißende Ende einer Beziehung mit der Hoffnung auf eine fröhlichere Zukunft. Basierend auf echten Ereignissen berichtet der australische Singer-Songwriter von seinen Erfahrungen und den Hintergründen zu “Hurtless“.

https://youtu.be/1KKJKSdoyEg

Nach dem Internationalen Erfolg, den Dean Lewis 2019 mit seinem Debütalbum “A Place We Knew“ erzielen konnte, ist er nun wieder mit neuer Musik zurück und veröffentlicht seine neue emotionale Single “Hurtless“. Inspiriert wurde der Song von einer ganz bestimmten Situation: „Wir telefonierten eines Abends, als wir in verschiedenen Städten lebten, und ich hoffte immer noch, dass sich daraus eine echte Beziehung entwickeln könnte. Dann erzählte sie mir, dass sie mit einem Typen abhängt, der aussieht wie ich. Ich dachte: Du bist lieber mit jemandem zusammen, der so aussieht wie ich, als mit mir selbst. Es gibt wahrscheinlich nichts Giftigeres als das.“

Die Kombination von Lewis berührenden Vocals, bewegender Gitarre und unterschwelligen Percussions macht Stillsitzen unmöglich und führt zu einem mitreißenden Höhepunkt im Song.

Foto: (c) Darren Craig