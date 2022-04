Emilio veröffentlicht die neue Single “Warum”

Dafür, dass Liebe oft die schönste Sache der Welt ist, kann sie sich manchmal auch ziemlich schmerzhaft anfühlen. Meistens dann, wenn zwei Menschen einfach nicht zusammenpassen – und das zu akzeptieren, kann richtig weh tun. Weil man längst getrennte Wege geht, aber da doch noch Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft ist. Auch, wenn man es eigentlich besser weiß. Mit seiner neuen Single „Warum“ aus dem Album „1996“ hat Emilio einen Song über genau dieses Gefühl geschrieben.

„Warum fehlst du mir, fehlst du mir so sehr / ich weiß es geht einfach, geht einfach nicht mehr?“, singt der 25-Jährige mit einer Stimme voller Schmerz zu den Akustikgitarren einer melancholischen Retro-R&B-Produktion, wie es ist, wenn man sich gegenseitig um den Verstand bringt aber dabei aneinander nicht gut, sondern weh tut. Von Momenten, in denen man sich verbiegt, anstatt eine Einheit zu bilden bis sogar Kleinigkeiten eskalieren und zu überbrückbaren Differenzen werden und man sich fragt: Wie oft muss ein Herz noch brechen und man unter Tränen diskutieren, bis dieses verdammte Vermissen endlich aufhört?

„Mich hat beim Schreiben total beschäftigt, warum es manchmal so ist, dass einem der andere fehlt, obwohl man weiß, dass es besser ist, nicht gemeinsam durchs Leben zu gehen“, erklärt Emilio. „Wo kommen diese schmerzhaften Gefühle her? Warum sind sie so stark? Als wir den Song aufgenommen haben, war ich selbst von der Energie erstaunt, die in ihm steckt.“

Foto: (c) Alexander Kindermann