Jeremy Loops & Ed Sheeran veröffentlichen gemeinsame Single “Better Together”

Der südafrikanische Künstler Jeremy Loops hat mit seiner energiegeladenen Musik bereits einige der prestigeträchtigsten Veranstaltungsorte der Welt bespielt (u.a. eine ausverkaufte Headline-Show in der Brixton Academy) und seitdem über 250 Millionen globale Streams erreicht – Tendenz steigend. Heute kündigt er sein brandneues Album „Heard You Got Love“ an und veröffentlicht die Single „Better Together“, für die er sich mit keinem Geringeren als Ed Sheeran zusammengetan hat.

„Better Together“ ist ein unglaublich motivierender Song, der von Jeremy, Ed Sheeran sowie Johnny McDaid und Steve Mac (dem Duo, das zusammen mit Ed Sheeran den Mega-Hit “Shape of You” geschrieben hat) geschrieben wurde. Ed und Jeremy lernten sich vor einigen Jahren auf einer privaten Party nach Ed Sheerans erster Stadion-Show in Südafrika kennen und verstanden sich auf Anhieb. “Er sagte, ich sei ein besserer Loop-Künstler als er”, scherzt Jeremy. “Sehr nett, aber nicht wahr! Aber wir sind sehr ähnliche Künstler, in vielen Aspekten unserer Arbeit. Wir verbrachten die Nacht damit, abzuhängen und zu fachsimpeln, und er schlug vor, dass wir zusammen schreiben.”

Die Single-Veröffentlichung kommt zeitgleich mit der Ankündigung von Jeremys lang erwartetem dritten Album „Heard You Got Love“ – eine Sammlung voller mitreißender Hymnen, perfekt für den vor der Tür stehenden Sommer. Das Album enthält mit „This town“ auch eine ganz besondere Collab mit seinen Kindheitslieblingen Ladysmith Black Mambazo, die letztes Jahr veröffentlicht wurde.

Foto: (c) Ross Hillier