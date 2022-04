Lockruf der Provinz: “plan b”-Doku im ZDF über die neue Lust aufs Land

Großstädte sind für viele überfüllt und beengt. Vor allem seit der Corona-Pandemie. Gleichzeitig werben die Provinzen um neue Bürger. Vor zwanzig Jahren, nach Abschluss seines Studiums, wollte Vincent Benoit unbedingt in Arvieu leben, einem Dorf mit 800 Einwohnern in einer der am dünnsten besiedelten Gegenden Südfrankreichs. Er und seine Freunde hatten die Vision, eine Genossenschaft im Multimediabereich zu gründen. Und diese Idee hat sich durchgesetzt. Heute ist Alview ein Vorzeigeort. Von der digitalen Vernetzung profitieren beispielsweise Schafmilchgenossenschaften mit 30 Betrieben.

Homberg in Nordhessen lockte 20 kreativ und digital arbeitende Männer und Frauen für sechs Monate zum Probewohnen aufs Land. Der Wohnraum und der digitale Arbeitsplatz wurden zur Verfügung gestellt, nur 150 Euro pro Person und Monat ist der Eigenanteil. Auch Anna Groos und Tobias Reitz wurden ausgewählt: Sie tauschten ihre Stadtwohnung in Darmstadt gegen ein Fachwerkhaus in der Provinz.

