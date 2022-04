Maggie Rogers kündigt ihr zweites Studioalbum “Surrender” für den 29. Juli an

Für ihr Debütalbum “Heard It In A Past Life” erhielt sie eine Grammy Nominierung und sehr viel Liebe und Lob von Fans und Kritikern rund um den Globus. Zuvor hatte bereits Pharrell Williams ihr Talent erkannt und sich als glühender Fans geoutet. Nachdem 2020 eine musikalische Retrospektive all ihrer Songs, die vor dem großen Durchbruch entstanden sind, erschienen ist, arbeitete Maggie Rogers an neuen Songs und Melodien, die nun auf dem zweiten Studioalbum der US-Sängerin und Songwriterin verewigt werden.

“Surrender” ist nun offiziell angekündigt für den 27. Juli und das Publikum kann sich mit einem wunderschönen Trailer einstimmen auf das neue Werk.

https://youtu.be/KduH3eK3TVE

Foto: (c) Universal Music