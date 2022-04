Mariana BO x Jerome feat. Crooked Bangs – Light Up

Dance-Schwergewicht Jerome stellt erneut sein Produktionstalent unter Beweis und veröffentlicht mit der mexikanischen EDM-Künstlerin Mariana BO und dem Projekt Crooked Bangs die gemeinsame Hit-Single “Light Up”. Darin verschmelzen Jeromes moderne Bass-Triplets und sprudelnde Synthesizer-Plucks mit Mariana BOs typischem Geigen-Sound und Crooked Bangs kraftvollen Vocals zu einem eingängigen Dance-Track.

DJ, Produzent und Entertainer Jerome wurde für seine Single „Light“ in Deutschland und Österreich mit Platin sowie in der Schweiz und Dänemark mit Gold ausgezeichnet. 2020 war er zeitgleich mit drei Tracks in den Top 100 Single-Charts vertreten. Mit „Take My Hand“ (Gold in Deutschland, Österreich & Schweiz), „Lonely“ (Gold in Polen) und „You & Me“ folgten weitere erfolgreiche Singles aber auch zahlreiche Remixes für Big Names wie Armin van Buuren, Timmy Trumpet, Sam Feldt, The Underdog Project, Brennan Heart, VINAI u.v.m. Mit Millionen von monatlichen Hörern und über 450 Millionen Streams ist Jerome nicht mehr aus der Dance-Szene wegzudenken.

Mariana BO gelang als erster mexikanischer Frau der Sprung in die beliebte DJ Mag Top 100-Liste (derzeit #40). Die DJ und Produzentin gilt als einzige lateinamerikanische Künstlerin, die elektronische Musik und Geige kombiniert und dieses Instrument auch bei ihren Live-Auftritten spielt. Mit ihrer Musik, Performance und Energie hat sie sich im anspruchsvollen Publikum der nationalen und internationalen EDM-Szene einen Namen gemacht. Für ihre Tracks hat sie unter anderem mit Genre-Größen wie Timmy Trumpet, Blasterjaxx, Dubdogz und Yves V gearbeitet und zeitweise ihr Zuhause auf KSHMRs Label Dharma gefunden.

Crooked Bangs ist ein digitaler Avatar und das Künstlerprojekt der Sängerin und mit Platin ausgezeichneten Songwriterin PollyAnna. Es ist von der heutigen virtuellen Landschaft inspiriert und setzt auf neue Technologien innerhalb der Musikindustrie. PollyAnnas Songs erreichten bereits die Billboard Dance-Charts und wurden mehr als 445 Millionen Mal gestreamt.

“Mariana BO x Jerome feat. Crooked Bangs – Light Up” ist überall als Stream und Download erhältlich.

Foto: (c) Kontor Records