Montez veröffentlicht sein Album “HERZINFUCKED”

Nachdem der Rapper mit dem Nummer−1-Hit „Auf & Ab“ einen der erfolgreichsten Songs des Jahres 2021 (Dreifach-Gold und -Platin in GSA) gelandet hat & der Song hat bis heute über 123 Millionen Plays auf allen Streamingplattformen markierte, folgt nun sein Album “HERZINFUCKED”.

“Es ist soweit – mein 4. Album ist endlich draußen und eine krassere Reise hätte ich mir nicht vorstellen können. Danke an alle die mit mir an diesem Album gearbeitet haben und es zu dem gemacht haben was es ist. Ich bin unendlich dankbar, dass ich das alles erleben darf. Morgen feiern wir den Release in meiner Heimatstadt mit über 2000 Menschen. Dieses Album ist voller Liebe, denn auch im Leben geht es am Ende des Tages immer nur um Liebe – vergesst das niemals!Danke für alles, trotz Allem.”

https://youtu.be/8wVWeMB9zqc

Montez ist nicht nur Rapper, sondern auch einer der erfolgreichsten Songwriter Deutschlands und schreibt für große Künstler:innen von Katja Krasavice bis Pietro Lombardi. Mit “HERZINFUCKED” gelingt ihm ein persönliches Album, hochmelodiös, intensiv, direkt und voller smarter Momentaufnahmen, verpackt in große Tracks. Montez wird 2022 noch für viele Highlights sorgen, das neue Album ist auf jeden Fall eins davon…

