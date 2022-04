R3HAB veröffentlicht “My Pony”

R3HAB hat sich für seine neueste Single „Most People” mit dem GRAMMY-nominierten Lukas Graham zusammengetan. Der erfahrene DJ, Produzent und Labelchef zeigt sich dabei von seiner sanfteren Seite. R3HAB weicht von seinem typischen Sound ab, um eine frische Mischung aus elektronischen Dance-Sounds mit Country- und Folk-Vibes zu kreieren. Der Song beginnt mit beschwingten Gitarren, die die gefühlvolle Stimme von Sänger Lukas Forchhammer durchscheinen lassen. Mit einem Text, der davon handelt, die Liebe auch in schwierigen Zeiten nicht aufzugeben und einem aufmunternden Refrain mit organischen Melodien ist “Most People” ein herzlicher Song, der garantiert Emotionen weckt und an all die guten Zeiten in den schlechten Zeiten erinnert.

https://youtu.be/eQEMbhnNKNQ

Er selbst sagt zu “My Pony”: „Ich experimentiere ständig mit verschiedenen Stilrichtungen und Sounds. “My Pony” ist ein wenig Bass-getriebener und entspannter als der Rest meines bisherigen Katalogs, und ich freue mich über die Vielfalt, die das mit sich bringt. Dieser Track hat lange auf seine Veröffentlichung gewartet und ich bin glücklich, dass ich ihn endlich teilen kann. Ich bin mir sicher “My Pony” wird schlechte Laune in nur einem Augenschlag vertreiben, und ich kann es kaum erwarten den Song live zu spielen.“ – R3HAB

Mit beeindruckenden ersten drei Monaten des Jahres unter seinem Hut, kann Großes von R3HAB und seiner Musik erwartet werden. “My Pony” ist prädestiniert ein Hit auf den Tanzflächen der Welt zu werden und Radio Playlisten im Sturm zu erobern.

Foto: (c) Universal Music