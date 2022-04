Schlager auf großer Bühne: “Die Beatrice Egli Show”

Beatrice Egli begrüßt Schlagerfreunde und musikalische Gäste: Die Schweizer Sängerin und Moderatorin präsentiert erstmals “Die Beatrice Egli Show”. Gezeigt wird die Musik-Show am Samstag, 23. April 2022 um 20:15 Uhr. Ausgestrahlt wird sie parallel im SWR Fernsehen und im MDR Fernsehen. Zudem ist sie in der ARD Mediathek zu sehen. An der Show beteiligt ist auch das Schweizer Fernsehen SRF. Gäste bei Beatrice Egli sind u. a. Andreas Gabalier, Kerstin Ott, Ross Antony und Paul Reeves, Ronja Forcher, Art Garfunkel Jr., Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack, Semino Rossi, Francine Jordi, Seven, Eric Philippi und Tim Peters.

“Die Beatrice Egli Show” am 23. April 2022

Beatrice Egli hat 2021 für den SWR mit “SWR Schlager – Die Show” zwei große Samstagabend-Schlager-Shows moderiert. Nun präsentiert sie erstmals “Die Beatrice Egli Show”. Diese trägt den Namen der Moderatorin und ist auf Beatrice Egli als Gastgeberin zugeschnitten. Schlagermusik und Unterhaltung stehen, wie bereits bei den Shows im vergangenen Jahr, im Mittelpunkt.

Beatrice Egli: “Ein wahnsinnig schönes Gefühl und eine große Ehre”

“Es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl und eine große Ehre, in diesem Format als Gastgeberin fungieren zu dürfen”, sagt Beatrice Egli: “Es ist toll als Moderatorin gemeinsam mit meinen Zuschauer:innen meine Gäste noch intensiver kennenlernen zu dürfen. Denn viele meiner Gäste kenne ich schon sehr lange und durfte schon öfter die Bühne mit ihnen teilen. Nun erleben wir gemeinsam noch eine ganz neue, ganz persönliche Seite, die sie uns in den Talks abseits der großem Show-Bühne zeigen. Und natürlich kommt auch die Musik nicht zu kurz. Wir feiern alle gemeinsam mit vielen aktuellen Hits.” Am Herzen liegt ihr die musikalische Nachwuchsförderung. “Es ist mir ein sehr großes Anliegen, jungen Künstler:innen meine Bühne schenken zu können. Einen Raum, in dem sie sich entfalten dürfen und sich dem Publikum vorstellen und dieses begeistern können”, betont Beatrice Egli.

Showkooperation: Beatrice Egli und Ross Antony

Neu ist eine Showkooperation, auf die sich SWR und MDR geeinigt haben. Sie betrifft “Die Beatrice Egli Show” und “Die Ross Antony Show”. Beide Shows werden gemeinsam im SWR Fernsehen und MDR Fernsehen ausgestrahlt sowie in der ARD Mediathek. Sie arbeiten zusammen und stimmen sich in der Planung und Konzeption ab, um den Interessen der Zuschauer:innen besser gerecht zu werden. “Ich finde es genial, dass wir zwei ganz viele Musikfreunde mit unseren Shows glücklich machen können”, sagt Beatrice Egli. Und weiter: “Schön, dass Ross gemeinsam mit seinem Mann Paul Reeves zur Premiere in meiner Sendung zu Gast ist. Das zeigt, dass wir alle eine große Schlagerfamilie sind.” Ross Antony singt mit seinem Ehemann, dem Opernsänger Paul Reeves, bei Beatrice Egli ein Duett.

“Die Beatrice Egli Show” im Fernsehen

Samstag, 23. April 2022, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen und MDR Fernsehen

Samstag, 18. Juni 2022, 20:15 Uhr, Schweizer Fernsehen SRF 1

Foto: (c) SWR / Kimmig Entertainment / Manfred Vogel