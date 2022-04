SIGRID veröffentlicht ihre neue Single “Bad Life” mit Bring Me The Horizon

“Ich bin so aufgeregt darüber, dass ‘Bad Life’ mit den Bring Me Jungs in die Welt hinausgeht! Wir sind wirklich stolz auf diesen Song und hoffen, dass er etwas Trost spendet :) Es ist vielleicht nicht die wahrscheinlichste Kollaboration, aber wir sind schon seit einer Weile Fans voneinander und wir sind so glücklich, dass wir an diesem Song mitarbeiten konnten. Und das Video zu filmen war eine tolle und verrückte Erfahrung für sich!” – Sigrid

“Jordan und ich schrieben diesen Song im Lockdown, aus der Ferne. Wir liebten die Botschaft, aber es passte nicht wirklich zu dem Briefing der Platte, die wir gerade machen. Als wir herausfanden, dass Sigrid ein Fan ist, hatten wir das Gefühl, dass es perfekt zu ihr passt, obwohl ich zunächst zögerte, da ich das Gefühl hatte, dass es sich um eine so besondere Platte handelt. Dann fragte Sigrid, ob ich mit ihr ein Duett auf dem Track singen würde, und damit war der Deal besiegelt!” – Oli Sykes

Gemeinsam mit Oly Sykes aka Bring Me The Horizon veröffentlicht die wundervolle Sigrid ihre neue Single “Bad Life”. Diese energiegeladene Collab kam zustande, weil Oly ein riesiger Sigrid-Fan ist und natürlich nicht lange auf Antwort warten musste, ob sie mit ihm gemeinsam seinen Song aufnehmen würde. Gesagt, getan – und das Ergebnis ist einfach unwiderstehlich, mitreißend und kraftvoll. Wer einen emotionalen Power-Booster braucht – ab Freitag gibt es “Bad Life” überall im Stream und als Download. “Bad Life” ist zudem der Vorbote auf Sigrids neues Album “How To Let Go”, das am 06. Mai veröffentlicht wird.

https://youtu.be/o4552tadeuM

Foto: (c) Lasse Floede