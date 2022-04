Tom Walker veröffentlicht “Serotonin”

Tom Walker gelingt mit dem Stimmungsmacher “Serotonin” ein beeindruckendes Comeback – der erste Geschmack auf neue Musik seines heiß erwarteten zweiten Albums.

Seine einzigartige Stimme kommt auf dem klanglich verzaubernden Track herrlich zur Geltung. “Serotonin” wurde von Tom gemeinsam mit Gez O’Connell – aus dessen Feder unter anderem Dua Lipas “Hotter Than Hell” stammt – sowie The Elements (AJ Tracey, Tion Wayne, Headie One) geschrieben. Produziert wurde der Song von Mike Spencer (Rudimental) und ebenfalls The Elements.

Tom sagt: “Before the pandemic I spent four years chasing a serotonin hit, and that last gig that made me feel on top of the world. The last epic night out. It’s not sustainable though – you can’t wake up happy every day and you can’t have the sun without the rain. You have to find joy in the little things and learn to appreciate them day to day.“

“Serotonin” (Official Video): https://www.youtube.com/watch?v=NH66lsu93lA

Sein neuer Track kommt frisch nach seiner achttägigen ausverkauften UK-Tour. Neben neuer Musik hat Tom dort einige seiner größten Hits performt, unter anderem “Leave A Light On” und “Just You And I”, der kürzlich Gold-Status in Deutschland erreichte. Die Tour endete mit einem triumphalen Paukenschlag in Londons OMEARA – ein Veranstaltungsort, an dem er erstmals im Mai 2017 als aufstrebender neuer Künstler spielte.

Erst im vergangenen Oktober brachte Tom das brillante “Something Beautiful” mit Rapper Masked Wolf heraus. Das Release markierte gleichzeitig den Startschuss für eine Reihe von TV- und Radioauftritten, darunter ein ganz besonderer Auftritt mit The Duchess Of Cambridge aus Westminster Abbey, die zusammen mit Tom am Klavier eine einzigartige Version seines emotionalen Weihnachtsliedes “For Those Who Can’t Be Here” performte.

Toms globale Streams haben mittlerweile die Drei-Milliarden-Marke überschritten. Weltweit hat er über zwei Millionen Alben verkauft, hatte im Jahr 2019 unter allen in der UK gesigneten Artists die höchsten Verkaufszahlen und arbeitet aktuell am Nachfolger seines mit Platin verifizierten Nummer-Eins-Debüt-Albums “What A Time To Be Alive”. Das Album wird noch 2022 erscheinen.

Tom Walker supportet OneRepublic bei ihren Deutschlandkonzerten am heutigen 30.04. in Hamburg und am 06.05. in Stuttgart.

Foto: (c) Ed Cooke