Verwirrend. Carolin Kebekus rätselt heute bei „The Masked Singer“

Das könnte viele „The Masked Singer“-Fans verwirren: Carolin Kebekus unterstützt in der dritten Live-Show am heutigen Samstag, 2. April 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben, Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam. Das Besondere: Zahlreiche Zuschauer:innen vermuten die Komikerin unter dem ZEBRA, dem ORK oder dem SEESTERN. Sie wissen: Bei #MaskedSinger ist alles möglich. Moderator Matthias Opdenhövel führt durch „The Masked Singer“, die ProSieben-Erfolgs-Show wird produziert von Endemol Shine Germany.

Miträtseln, mitreden, mitentscheiden: Bei „The Masked Singer“ geben die Fans über die ProSieben-App den Ton an. Dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welcher Star am Ende der Show seine Maske abnehmen muss.

Foto: (c) ProSieben / Willi Weber