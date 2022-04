“Wer weiß denn sowas?”: Das Wissensquiz vom 25. bis 29. April 2022

Zwei musikalische Gewinnertypen treten zum Wochenstart gegeneinander an: Eric Philippi, der Mann mit der Trompete, gewann die “Schlagerchallenge.2021”. Sein Quiz-Gegner ist kein geringerer als der “DSDS – Gewinner 2020” Ramon Roselly. Wer von beiden wird am Montag dieses Mal auf dem Siegertreppchen stehen?

Das Schicksal der Familie Drombusch fesselte die TV-Zuschauer von 1983 bis 1994, ganze elf Jahre lang. Marion Kracht und Simone Rethel spielten damals Seite an Seite in der legendären Serie “Diese Drombuschs”. Am Dienstag treffen sich die beiden Schauspielerinnen allerdings als Gegner zum Quizzen im Studio wieder.

Die Athleten, die am Mittwoch zum Rateduell antreten, sind für ihre sportlichen Höchstleistungen bekannt: Der Barrenspezialist Lukas Dauser tritt gegen die Kunstturnerin Sarah Voss an, die gerade beim FIG-Weltcup am Schwebebalken siegte, und sich dafür einsetzt, dass auch weibliche Turnerinnen in langen Hosen zu Wettkämpfen antreten dürfen. Ob sie auch im Studio “die Hosen an hat” und gewinnt, wird sich zeigen.

In der ARD-Serie “Meine Mutter …” spielt Diana Amft die Eifelwirtin “Toni Janssen” und Margarita Broich ihre Mutter “Heidi”. In der im Herbst abgedrehten neuen Folge standen beide bereits zum siebten Mal als starkes Mutter-Tochter-Duo vor der Kamera. Am Donnerstag hat Moderator Kai Pflaume die Schauspielerinnen eingeladen auch einmal gegen einander anzutreten.

Zum Wochenausklang fordert Caroline Peters, die in der ZDF-Reihe “Kolleginnen” die Kriminalhauptkommissarin “Irene Gaup” spielt, ihren Schauspielkollegen Roeland Wiesnekker, der gerade erst in “Der Prag-Krimi” zu sehen war, heraus, um mit Unterstützung der beiden Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton nach den richtigen Antworten auf Fragen, wie diesen, zu suchen:

Erst durch die schauspielerische Darstellung der Romanfigur “Sherlock Holmes” von Sir Arthur Conan Doyle wurde …?

a) der Deerstalker Hut mit kariertem Muster verkauft

b) eine gebogene Pfeife sein Markenzeichen

c) die 221a Baker Street seine Wohnadresse

Foto: (c) ARD / Morris Mac Matzen