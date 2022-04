„Wer weiß denn sowas?“: Das Wissensquiz vom 4. bis 8. April 2022

Sportlicher Auftakt in die neue Rate-Woche mit den legendären Tennis-Ikonen Boris Becker und Michael Stich. Sie galten als die ewigen Rivalen auf dem Tenniscourt, „der Emotionale“ und „der Hochintelligente“. Nur einmal, 1992, spielten sie zusammen und gewannen Olympia-Gold im Doppel. Am Montag treten sie wieder gegeneinander an. Wer hat den besseren Aufschlag und die stärkeren Nerven beim spannenden Rateduell?

Zwei Ausnahmeschauspieler hat Moderator Kai Pflaume am Dienstag ins Studio eingeladen: Fabian Hinrichs, der gerade in der ARD-Serie „ZERV – Zeit der Abrechnung“ brillierte und am 1. Mai wieder als Kommissar Felix Voss im Franken-„Tatort“ ermittelt und Joachim Król, der neben unzähligen Rollen auch schon einen Kommissar im Frankfurter „Tatort“ spielte und derzeit im Kinofilm „Wunderschön“ zu erleben ist.

In den 1960er Jahren waren sie die Superstars des deutschen Schlagers: Die dänische Sängerin Gitte Hænning forderte damals vehement: „Ich will ’nen Cowboy als Mann“ und der „österreichische Elvis“ Peter Kraus besang hüftschwingend das „Sugar Baby“. Am Mittwoch treffen sich die beiden bis heute erfolgreichen Schlager-Legenden bei „Wer weiß denn sowas?“ zum fröhlichen Quiz-Wettstreit.

Der Glanz ihrer frisch erkämpften Goldmedaillen bringt am Donnerstag das Quizstudio zum Strahlen, wenn die Rennrodlerin und Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und die Skeleton-Pilotin und Olympiasiegerin Hannah Neise zum sportlichen Ratewettkampf antreten.

Mit den Schlagerstars von heute klingt die Ratewoche musikalisch aus: Luca Hänni und Linda Hesse versuchen am Freitag an der Seite der stets hilfreichen Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton, verblüffende Quizfragen, wie diese, richtig zu beantworten:

Warum liegen Kühe fast immer auf dem Bauch statt auf der Seite?

a) Sie nutzen die Schwerkraft zur Verdauung.

b) Ihre Körperform lässt eine Seitenlage für längere Zeit nicht zu.

c) Sie kühlen sich, indem sie so mehr Körperwärme abgeben.

Die Woche bei „Wer weiß denn sowas?“ vom 4. bis 8. April 2022 im Überblick:

Montag, 4. April – Boris Becker und Michael Stich

Dienstag, 5. April – Fabian Hinrichs und Joachim Król

Mittwoch, 6. April – Gitte Hænning und Peter Kraus

Donnerstag, 7. April – Natalie Geisenberger und Hannah Neise

Freitag, 8. April – Luca Hänni und Linda Hesse

Foto: (c) ARD / Morris Mac Matzen