ZDF-Thriller mit Lisa Maria Potthoff: “Gefährliche Wahrheit”

Die Journalistin Maren Gehrke (Lisa Maria Potthoff) recherchiert nach einem Brand in einer Sozialbausiedlung die Hintergründe und stößt dabei an die Grenzen ihres Berufs. Das ZDF zeigt den Thriller “Gefährliche Wahrheit” als Fernsehfilm der Woche am Montag, 25. April 2022, um 20.15 Uhr. Der Film ist bereits ab Samstag, 16. April 2022, ein Jahr lang in der ZDFmediathek verfügbar. In weiteren Rollen spielen Uwe Preuss, Ulrike Kriener, Christoph Letkowski, Almila Bagriacik, Hanns Zischler und andere. Das Drehbuch schrieben Frauke Hunfeld und Silke Zertz, Regie führte Jens Wischnewski.

Bei einem Brand in einer Sozialbausiedlung sterben mehrere Menschen einen tragischen Feuertod. Maren Gehrke, Journalistin bei einer finanziell angeschlagenen Tageszeitung, recherchiert die Hintergründe. Zunächst ist unklar, ob es sich bei der Tragödie um einen Unfall, Fahrlässigkeit beim Brandschutz oder um Brandstiftung handelt. Während die Redaktion damit kämpft, die richtige Balance zwischen Emotionalität und Recherche in ihrer Berichterstattung zu finden, versuchen die Politiker der Stadt, den Brand für ihren Wahlkampf zu instrumentalisieren.

Bevor Maren ihre Beweise veröffentlichen kann, stirbt einer ihrer Informanten unter mysteriösen Umständen. Ohne den wichtigen Zeugen muss sie sich damit abfinden, die Wahrheit hinter dem Brand nie aufdecken zu können. Doch dann erhält sie eine Nachricht von dem angeblich toten Informanten.

Foto: (c) ZDF / Christiane Pausch