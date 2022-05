“Beauty & The Nerd”: Die Influencer:innen Natascha Beil, Chris Broy und Walentina Doronina tauchen in fremde Nerd-Welten ein

Top gestyled und bereit jedes Klischee zu entkräften: Acht selbstbewusste Schönheiten, darunter die Influencer:innen Chris Broy, Walentina Doronina und Natascha Beil, challengen sich ab 2. Juni immer donnerstags auf ProSieben in “Beauty & The Nerd”. In sechs Folgen spielen die Beautys Natascha, Chris, Setty, Walentina, Brenda, Jules, Selina und Beverly in Zweierteams mit ihrem nerdigen Gegenpol auf der Sonneninsel Zypern um 50.000 Euro.

“Beauty & The Nerd’ ist wie ein Neustart für mich”, hat Chris große Erwartungen an die ProSieben-Show. Influencer-Kollegin Natascha will mit Fingerspitzengefühl auf ihren Nerd und seine Welt eingehen, denn sie weiß: “Es ist nicht jeder so tough wie ich.” Ähnliche Gedanken umtreiben auch Setty, die als Burlesque-Tänzerin in der Bar von Olivia Jones arbeitet: “Ich habe ein bisschen Angst, dass ich meinen Nerd einschüchtere, denn ich bin oft ein sehr direkter Mensch.”

Diese Beautys sind bei “Beauty & The Nerd” 2022 dabei:

Chris (33, Influencer und Model aus Köln) geht ohne perfektes Styling nicht aus dem Haus. Für den Vater eines Sohnes, der durch die Trennung von seiner Ex-Verlobten Eva Benetatou in die Schlagzeilen kam, ist “Beauty & The Nerd” ein Neustart. Sein erklärtes Ziel: “Ich will, dass die Leute sehen, wer ich wirklich bin: Dass ich Spaß habe, dass ich ein Harmonie-Mensch bin und für andere einstehe, wenn es sein muss.”

Natascha (31, Influencerin und Friseurmeisterin aus Hanau) hat seit ihrer Teilnahme bei #GNTM im Jahr 2011 einiges an TV-Erfahrung vorzuweisen. Auf Instagram gibt die Friseurmeisterin ihren 115.000 Followern regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und ihre Beauty-Welt: “Beauty ist allgegenwärtig bei mir. Aber Beauty ist ja nicht nur pflegen, Beauty ist auch Selbstbewusstsein.”

Setty (23, Bühnenkünstlerin aus Hamburg) lebt ihre Körperlichkeit als Burlesque-Künstlerin in der Bar von Olivia Jones aus. Mit Freizügigkeit hat Setty kein Problem, doch als Beauty definiert sie sich über ihre inneren Werte: “Ich finde es wichtig, auch ein guter, herzlicher Mensch zu sein und nicht nur oberflächlich in irgendwelche Schönheitsideale zu passen.”

Jules (26, Studentin und Influencerin aus Berlin) versorgt auf ihrem Instagram-Kanal ihre mehr als 40.000 Follower mit Content aus ihrem Leben als Model und Influencerin. “Ich hoffe, dass ich eine supergute Zeit habe, coole Leute kennenlerne, ein bisschen über meinen Horizont hinauswachse und einfach mal was ganz Neues kennenlerne”, freut sich die BWL-Studentin auf ihre Teilnahme bei “Beauty & The Nerd”.

Selina (21, Kosmetikerin aus Ilsede) liebt ihren Job als Kosmetikerin, da sie in diesem ihre Leidenschaft für Beauty-Themen vollends ausleben kann. “Ich beschäftige mich einfach viel zu viel mit meinem Aussehen”, gibt die 21-Jährige zu.

Brenda (18, Schülerin aus Köln) ist die jüngste Beauty. Die Schülerin investiert viel Geld in ihr Äußeres: für Beauty-Anwendungen, Beauty-Eingriffe und Shoppingtouren. Auf ihre Stilsicherheit ist Brenda stolz:. “Selbst wenn ich mal im Gammel-Look rausgehen sollte, bin ich top gestylt.”

Walentina (22, Content Creatorin aus Essen) genießt die Aufmerksamkeit und liebt es, mit ihrem Aussehen im Mittelpunkt zu stehen. “Was mich zur Beauty macht? Ich glaube da muss man mich einfach nur angucken”, gibt sich die Influencerin (mehr als 113k Follower auf Instagram) selbstbewusst.

Beverly (29, Make-up Artistin aus A-Wien) weiß als Make-up Artistin ihr Äußeres gekonnt in Szene zu setzen. Dennoch will sie nicht nur mit Äußerlichkeiten punkten: “Eine Beauty sollte nicht nur äußerlich hübsch aussehen, sondern auch mit Charaktereigenschaften überzeugen. Genau das bringe ich mit.”

Die vierte Staffel “Beauty & The Nerd” – ab 2. Juni 2022, immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Foto: (c) ProSieben / Benjamin Kis